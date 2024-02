Alkohol im Spiel: Mann verliert Kontrolle und zerstört Ampel

Bei einem Unfall auf der Cuxhavener Straße (Neugraben-Fischbek) ist eine Ampelanlage zerstört worden. Der Fahrer war laut Polizei Samstagmorgen um 7.30 Uhr in Richtung Süden unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Mann lenkte daraufhin seinen Pkw über eine Mittelinsel. Auf dieser ist eine Ampel für Fußgänger installiert, diese fuhr er mit seinem Wagen um und hinterließ dabei eine Schneise der Verwüstung, eher er letztlich anhielt.

Verdacht bestätigte sich

Den weiteren Angaben zufolge habe er Auffälligkeiten bezüglich eines möglichen Alkoholkonsums gezeigt. Ein Sprecher: „Der Verdacht bestätigte sich.“ Ein entsprechender Test sei positiv ausgefallen.

Nach der Versorgung in einem Rettungswagen musste der Mann mit zur Wache. Dort wurde ein Verfahren gegen ihn eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Die Cuxhavener Straße war zwischenzeitlich gesperrt; der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeführt. (dg)