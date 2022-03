Mann und Tochter in Haus überfallen: Festnahme nach einem halben Jahr

Mehr als ein halbes Jahr ist seit dem Raub in Hamburg-Bergedorf vergangen. Jetzt haben Zielfahnder einen 23-jährigen Tatverdächtigen verhaftet.

Der Mann sei bereits am Freitag in Hamm festgenommen worden und in Hamburg in Untersuchungshaft gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er soll im vergangenen August an einem Raubüberfall beteiligt gewesen sein.

Räuber gefasst: Ein halbes Jahr nach dem Einbruch

Damals waren ein älterer Mann und seine Stieftochter in ihrem Haus in Bergedorf von zwei maskierten Tätern überfallen worden. Nach Zeugenhinweisen waren im Januar die Wohnungen des jetzt festgenommenen 23-Jährigen sowie eines 26-Jährigen durchsucht worden, wie die Polizei mitteilte.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Danach sei der 23-Jährige zunächst auf freiem Fuß geblieben. Nach weiteren Ermittlungen hatte die Staatsanwaltschaft jedoch einen Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Tatort Hamburg“: Spektakulärer Fall: So lief der Millionenraub in der Kunsthalle

Zielfahnder fanden heraus, wo sich der Mann aufhielt und nahmen ihn fest. (dpa/se)