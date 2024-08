Mann stolpert auf Gleise – S-Bahnverkehr gesperrt

Unglück am Bahnhof Wandsbeker Chaussee (Eilbek): Ein Mann fiel am Mittwochabend in das Gleisbett der S-Bahn und wurde dabei verletzt. Aufgrund des Rettungseinsatzes musste der S-Bahnverkehr vorübergehend eingestellt werden.

Laut Bundespolizei wurden gegen 19 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Bundespolizei zur S-Bahnhaltestelle Wandsbeker Chaussee gerufen.

Wegen Rettungseinsatz: S-Bahnverkehr 20 Minuten unterbrochen

Ein Sprecher der Bundespolizei sagte, dass ein 36-jähriger Mann aus bisher ungeklärten Gründen an der Bahnsteigkante gestolpert und ins Gleisbett gefallen sei. Polizisten zogen den leicht verletzten Mann zurück auf den Bahnsteig, nachdem die Gleise stromlos geschaltet worden waren. Ein Rettungswagen brachte das Unfallopfer in ein Krankenhaus. Der Zugverkehr war für etwa 20 Minuten unterbrochen.