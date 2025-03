Sternschanze: Mann wird von S-Bahn erfasst und stirbt

In der Sternschanze ist es am Sonntagabend zu einem tödlichen Unfall im Bahnbereich gekommen. Ein Notarzt reanimierte das Opfer zunächst. Kurz darauf verstarb es in einer Klinik.

Das Unglück geschah gegen 22.40 Uhr zwischen den Stationen Sternschanze und Dammtor. Ein Mann war aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gleise getreten und von einer S-Bahn erfasst worden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot und einem Notarzt im Einsatz.

Augenzeugen von Seelsorgern betreut

Nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei konnte das Opfer zunächst wiederbelebt werden, starb aber wenig später in einer Klinik. Seelsorger betreuten die Zeugen des Vorfalls. Wie und warum der Mann in den Gleisbereich gelangte, ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein Suizid wird zurzeit nicht ausgeschlossen. Die Bahnstrecke war für rund eine Stunde gesperrt.

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Unter suizidprophylaxe.de gibt es eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland.