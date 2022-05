Mann sticht Frau mit Messer in den Hals – Lebensgefahr

Mitten im sonst so ruhigen Komponistenviertel (Barmbek-Süd) ist es am Samstagmorgen zu einem grausamen Verbrechen auf offener Straße gekommen: Laut Polizei-Angaben wurde einer Frau am Winterhuder Weg/Ecke Mozartstraße in den Hals gestochen. Der mutmaßliche Täter (25) wurde überwältigt und festgenommen.

Der Mann soll noch gegen die Tür eines Lebensmittel-Lieferdienstes getreten haben, in das ein Mitarbeiter die stark blutende Frau zog und vor dem sich die Tat offenbar kurz zuvor abgespielt hatte. Ein anderer Mitarbeiter informierte derweil die Polizei. Der Täter soll versucht haben, in das Geschäft zu gelangen, ehe Beamte eintrafen.

Hamburg: Mann sticht Frau mit Messer in den Hals

„Der Mann war zwischenzeitlich geflüchtet, im Rahmen der Fahndung aber von Beamten des PK 31 in Tatortnähe festgenommen worden“, so ein Lagedienst-Sprecher. Auch das Messer wurde aufgefunden und sichergestellt.

Die Frau, eine 41-Jährige und ebenfalls Mitarbeiterin des Lieferdienstes, wurde von Feuerwehr-Sanitätern versorgt und kam im Anschluss schwer verletzt ins Krankenhaus. Es bestehe Lebensgefahr, teilte der Lagedienst-Sprecher mit. Eine Mitarbeiterin sagte später der MOPO: „Ihr geht es den Umständen entsprechend mittlerweile wieder besser. Ein Glück, dass die Polizei so schnell hier war und die Kollegen sofort Erste Hilfe geleistet haben.“

Zwischenzeitlich hatte der Kriminaldauerdienst die Arbeit in dem Fall aufgenommen, mittlerweile aber ermittelt die Mordkommssion. Genauere Hintergründe der Tat seien noch unklar. Opfer und mutmaßlicher Täter sollen sich aber nach Polizei-Erkenntnissen gekannt haben. (dg/röer)