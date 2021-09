Mann stellte Frauen nach: Selbstjustiz: Schlägertrupp lauert mutmaßlichem Spanner auf

Hamm –

Wochenlang soll ein Mann rund um den Hammer Park Frauen, darunter Mütter mit Kindern, nachgestellt haben. Vor einer Kita soll er sich sogar einmal entblößt haben. Warnungen vor dem Mann machten fortan die Runde, in Facebook-Gruppen wurde sogar das Foto des Verdächtigen gepostet. Jetzt wurde der 32-Jährige von einem Schlägertrupp verprügelt.

Wie eine Leserin der MOPO berichtete, soll sich ein Mann im und rund um den Hammer Park in den vergangenen Wochen immer wieder Frauen genähert haben. Auch zu Körperkontakt sei es gekommen. Die Polizei bestätigte, dass der Fall beim zuständigen Revier bekannt sei. Man habe einen Tatverdächtigen ermittelt und diesem mitgeteilt, dass er unter Beobachtung stehe.

Selbstjustiz in Hamburg: Schlägertrupp lauert Verdächtigem auf und prügelt ihn in Klinik

In privaten Facebook-Gruppen wurde vor der Gefahr gewarnt. Sogar das Foto des Verdächtigen (32) wurde dort gepostet. Dieser wurde in der Folge mehrere Male angegriffen. Zuletzt am Montag in der Straße Hammer Berg. Hier lauerte ein Schlägertrupp von vier Männern dem Tatverdächtigen auf. Zwei der Schläger hielten den Mann fest, die Übrigen prügelten ihn krankenhausreif.

Laut Polizei war es bereits der dritte Übergriff auf den 32-Jährigen, der eine Gesichtsfraktur davontrug. Die Polizei fahndet nach den Tätern. Hinweise an Tel. 4286 56789.