Schräger Einsatz: Mann steckt im Elbschlick fest – Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Ein Mann steckte am Dienstagnachmittag in Rothenburgsort im Elbschlick fest. Die Retter befreiten ihn aus seiner Lage und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr wurde um 15.20 Uhr zum Löschplatz am Billhafen gerufen. Ein Mann befand sich an mehrere Meter unter der Kaikante auf einer Leiter. Ob er im Elbschlick wirklich feststeckte oder womöglich stark alkoholisiert nicht mehr die Sprossen hochkam, ist laut Polizei noch unklar. Feuerwehrleute halfen ihm, die Leiter wieder hochzukommen und versorgten ihn vor Ort, bevor sie ihn ins Krankenhaus brachten.

Im Einsatz war auch die Polizei: Vor Ort befand sich ein zweiter betrunkener Mann. In welcher Beziehung die beiden zueinander stehen und warum er anscheinend untätig blieb, als der andere in Schwierigkeiten steckte, ist nicht bekannt.