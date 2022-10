Mann schläft auf dem Kiez im Auto und wird beklaut

Ein Mann hat in der Nacht zu Samstag so fest geschlafen, dass er nicht bemerkte, wie er bestohlen wurde. Zwei Zivilfahnder hatten auf dem Kiez einen 33-Jährigen dabei beobachtet, wie er sich an einem geparkten Auto zu schaffen machte – und waren überrascht, als sie den Wagen näher in Augenschein nahmen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 2 Uhr in der Hein-Hoyer-Straße. Hier hatten die Polizisten beobachtet, wie ein Mann ein Auto öffnete und nach Wertgegenständen durchsuchte. Nachdem er eine Geldbörse genommen hatte, floh der Täter.

Zivilfahnder nehmen Dieb auf dem Kiez fest

Im Auto entdeckten die Polizisten einen schlafenden Mann – er hatte nichts von dem Diebstahl bemerkt. Den Täter nahmen die Beamten kurz darauf in der Clemens-Schulz-Straße fest. Bei ihm wurde die Geldbörse gefunden, die er dem Schlafenden gestohlen hatte. Der 33-Jährige kam vor den Haftrichter.