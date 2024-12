Mann raubt Frau im Bus das Handy – Fahndung!

Dreister Raub im Linienbus: Einer Frau (52) ist in der Linie 13 das Handy gestohlen worden. Nun wird mit Bildern aus der Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter gesucht.

Zu der Tat kam es bereits am 27. März um kurz vor 7 Uhr früh. Der Tatverdächtige setzte sich im Bus, der in Richtung Veddel unterwegs war, neben die 52-Jährige. Kurz danach stand er wieder auf und ging in den hinteren Bereich des Busses.

Mann entriss Frau das Handy

Kurz vor Erreichen der nächsten Haltestelle kehrte er allerdings zu der Frau zurück und riss ihr unvermittelt das Handy aus der Hand. Anschließend flüchtete der Mann an der Haltestelle Wilhelmsburg aus dem Bus und lief in Richtung Bürgerhaus.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen führten, hat die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erwirkt. Der Gesuchte soll 1,70 bis 1,80 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt und schlank sein. Er hat kurze, schwarze Haare und einen dunklen Vollbart. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Steppjacke, eine auffällig helle Hose, weiße Turnschuhe sowie schwarze Handschuhe. Außerdem hatte er eine dunkle Umhängetasche dabei.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder bei einer nahegelegenen Polizeidienststelle zu melden.