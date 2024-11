Mann rastet aus und greift Kundin an – Großeinsatz in Hamburger Baumarkt

Großeinsatz der Polizei am Montagabend in Altona-Altstadt. In einem Baumarkt war ein Mann völlig ausgerastet. Die Polizei nahm den Mann fest.

Auf MOPO-Nachfrage bestätigte eine Polizeisprecherin, dass mehrere Streifenwagen am Hagebaumarkt an der Jessenstraße im Einsatz waren. Über den Notruf wurde ein randalierender Mann gemeldet. Der hatte zunächst eine Kundin bedroht und war dann offenbar völlig ausgerastet.

Mann bedroht Kundin und schmeißt mit Blumenkübeln

Laut Polizei habe der Mann ordentlich gewütet und mit Gegenständen und Blumenkübeln um sich geworfen. Zeugen wollen gesehen haben, dass auch ein Beil im Spiel war. Dies konnte die Polizei allerdings nicht bestätigen.

Laut der Polizeisprecherin Laura Wentzin waren sechs Streifenwagen im Einsatz. Die Beamten konnten den Mann überwältigen und in Gewahrsam nehmen. Er wurde einem Amtsarzt zugeführt. Dieser entschied über eine Einweisung in die Psychiatrie.