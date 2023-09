Mann randaliert bei Vollmond auf dem Friedhof und zieht sich aus

Anscheinend bringt der Vollmond tatsächlich seltsame Seiten in manchen Menschen zum Vorschein: In Billstedt ist es am Donnerstagabend zu einem Polizeieinsatz auf dem Friedhof Kirchsteinbek gekommen. Anwohner meldeten einen Mann, der sich merkwürdig verhielt, herumlief und schrie. Als die Einsatzkräfte eintrafen, zog er sich außerdem aus.

Wie die Polizei bestätigte, seien gegen 22 Uhr merkwürdige Schreie und Gepolter vom Friedhof an der Steinbeker Marktstraße gemeldet worden. Im fahlen Licht des Vollmondes war schemenhaft ein Mann (48) zu erkennen, der dort randalierte, gegen Gräber urinierte und wirres Zeug in den Abendhimmel schrie. Die zumeist älteren Anwohner waren in großer Sorge.

Polizisten versuchen, den Mann zu beruhigen

Mann beginnt sich zu entkleiden

Als die Besatzung eines Streifenwagen eintraf, begann der Mann außerdem damit, sich seiner Kleidung zu entledigen. Die Beamten wirkten beruhigend auf ihn ein. Nach Feststellung seiner Personalien, legten die Polizisten dem Randalierer eine Decke um und brachten ihn nachhause.