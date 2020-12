Mann plötzlich bewusstlos: Schauspielerische Leistung auf Hamburger Polizeirevier

St. Georg -

Am Montagnachmittag geriet ein mit Haftbefehl gesuchter Mann durch eine falsche Fahrkarte ins Visier der Hamburger Bundespolizei. Sie nahmen ihn in Gewahrsam. Am Ende versuchte er alles, um nicht in den Knast zu müssen.

Wie die Bundespolizei berichtet, nutzte ein 21-Jähriger gegen 17.15 Uhr die S31 vom Hamburg-Hauptbahnhof zum Dammtor. Auf der Fahrt wurde seine Fahrkarte kontrolliert, die jedoch das Bild eines anderen zeigte.



Falsche Fahrkarte: Mann in Hamburg mit zwei Haftbefehlen gesucht

Die alarmierten Bundesbeamten überprüften daraufhin die Personalien des Mannes und staunten nicht schlecht: Er wurde mittels zweier Haftbefehle der Staatsanwaltschaft und auch des Amtsgerichts Nürnberg gesucht. Einmal wurde er wegen Diebstahls zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt, zum anderen hatte er wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Bewährungsauflagen verstoßen.

Hamburg: Mann liegt plötzlich bewusstlos in der Zelle

Damit konnte er sich nicht mehr rausreden. Er wurde bis zum Transport aufs Revier in Gewahrsam genommen. Als ihm einige Zeit später mitgeteilt wurde, dass er nun in die JVA überstellt wird, lag er ganz plötzlich bewusstlos in der Zelle – obwohl er im Vorfeld laut Polizei noch bei bester Gesundheit war.

Laut der Bundespolizei leisteten die Beamten sofort erste Hilfe und alarmierten einen Rettungsdienst. Da vor Ort nicht festgestellt werden konnte, ob wirklich eine Erkrankung vorlag, kam er in ein Krankenhaus.



In Hamburg: Erst ins Krankenhaus und dann in den Knast

Doch dort konnte festgestellt werden, dass kein „medizinischer Notfall“ vorlag. Am Ende half die schauspielerische Leistung nicht, um sich vor der Haft zu drücken. Er wurde nach dem kurzen Krankenhaus-Aufenthalt in eine Hamburger Haftanstalt überstellt. (maw)