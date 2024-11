Mann parkt Auto auf Hamburger Hauptstraße und breitet Teppich aus

Bei Autofahrern in Hamburg ist derzeit aufgrund der Vielzahl an Baustellen viel Geduld gefragt. Besonders in den Stoßzeiten stockt der Verkehr, vor allem auf den Hauptverkehrsadern wie der Kieler Straße. Doch ausgerechnet auf dieser vierspurigen Bundesstraße hielt am Dienstag um kurz nach 16 Uhr ein Autofahrer plötzlich an und parkte seinen Wagen – mitten auf der Fahrbahn!

Zur Verwunderung vieler Verkehrsteilnehmer breitete der Mann anschließend einen Teppich aus und begann offenbar zu beten.

Mann betet auf vierspuriger Bundesstraße

Dabei könnte es sich um das Maghrib (Abendgebet) gehandelt haben. Dieses ist eines der fünf täglichen Pflichtgebete der Muslime, die zu festgelegten Zeiten verrichtet werden und sich am Sonnenstand orientieren.

Das könnte Sie auch interessieren: Obdachlosen im Bett einfach in der Kälte „geparkt“: Asklepios entschuldigt sich

Für Hamburg war der Sonnenuntergang am Dienstag für 16.08 Uhr angesagt. Warum der Mann sich die Kieler Straße als Gebetsort ausgesucht hatte, ist unklar. Die Polizei musste schließlich zu dem von Verkehrsteilnehmern gemeldeten Hindernis ausrücken.