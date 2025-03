Mann ohne Ticket beleidigt Security-Mitarbeiterin rassistisch – dann schlägt er zu

Schlimmer Vorfall am S-Bahnhof Sternschanze: Ein Mann ist am Montagnachmittag bei einer Fahrkartenkontrolle ausgerastet. Er beleidigte eine Mitarbeiterin der DB-Sicherheit rassistisch, dann schlug er ihren Kollegen nieder. Die Bundespolizei nahm ihn fest.

Laut Bundespolizei traf der Mann (25) gegen 15.10 Uhr mit der S2 am Bahnhof Sternschanze an und lief direkt in die Arme von Bahnmitarbeitern, die dort Fahrscheine kontrollierten. Ein gültiges Ticket konnte der 25-Jährige nicht vorweisen.

Das könnte Sie auch interessieren: Weniger Zulauf als anderswo: Warum die AfD in Hamburg so schwach ist

Unvermittelt soll er eine Kontrolleurin, die nach MOPO-Informationen afghanische Wurzeln hat, in volksverhetzender Weise beleidigt haben. Einen Kollegen der Frau, der einschreiten wollte, schlug er mit einem Faustschlag zu Boden. Er wurde leicht verletzt. Bundespolizisten nahmen den Mann fest und fertigten Strafanzeigen gegen ihn an.