Mann nach Raub auf einem Auge erblindet – Polizei nimmt einen der Täter fest

Ein Raubüberfall auf einen Mann, der sich im Dezember des vergangenen Jahres in Tonndorf ereignete, konnte von der Polizei aufgeklärt werden. Das Opfer erlitt dabei eine schwere Augenverletzung. Nun wurde einer der Täter verhaftet.

Die Tat ereignete sich am 10. Dezember gegen 23.30 Uhr an der Ahrensburger Straße. Zwei damals noch unbekannte Männer hatten in einem Bus einen Fahrgast (58) beobachtet und waren ihm, nachdem er ausgestiegen war, gefolgt. Kurz bevor der Mann sein Zuhause erreicht hatte, griffen die Männer ihn an, traten und schlugen ihn und raubten ihn aus. In einer Klinik wurde eine schwere Augenverletzung bei dem Opfer festgestellt, die laut MOPO-Informationen zur Erblindung des Auges führte. Die Täter flüchteten.

Ein Tatverdächtiger in U-Haft

Ermittlungen der Kripo führten nun auf die Spur von zwei Ukrainern (22 und 23 Jahre). Erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle wurden am Mittwoch vollstreckt. Dabei wurden Beweismittel sichergestellt. Der 22-jährige Tatverdächtige wurde angetroffen und festgenommen. Er kam in U-Haft. Von seinem 23-jährigen Komplizen fehlt jedoch noch jede Spur.