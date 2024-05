Mann mit Stichverletzung vor Kiosk in Hamburg aufgefunden

Vor einem Kiosk an der Straße Bornheide in Osdorf ist am späten Samstagabend ein Mann angegriffen worden. Er kam ins Krankenhaus. Die Kripo ermittelt.

Die Polizei war kurz vor Mitternacht von Zeugen gerufen worden: Die Beamten trafen auf einen am Boden liegenden 25-Jährigen, der eine Stichverletzung aufwies. Kräfte der Feuerwehr übernahmen die Versorgung der Verletzungen. Per Rettungswagen kam der Mann ins Krankenhaus. Lebensgefahr habe nicht bestanden, sagte ein Sprecher.

Osdorf: Fahndung nach dem Täter

Derweil fahndete die Polizei nach einem mutmaßlichen Angreifer. Doch antreffen konnten die Beamten niemand. Die Umstände des Vorfalles seien ohnehin „noch völlig unklar“, teilte eine Sprecherin des Lagedienstes der MOPO mit.

Unbekannt ist auch, mit welcher Waffe der 25-Jährige verletzt wurde – „mutmaßlich eine Art Stichwerkzeug“, so die Sprecherin weiter. Der Kriminaldauerdienst habe die Ermittlungen vor Ort übernommen. „Diese dauern an.“ Hinweise an: Tel. 428 65 6789. (dg)