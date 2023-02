Mitten in der Hamburger City fielen am Dienstag Schüsse: Ein 35-Jähriger wurde von einer Gruppe von bis zu fünf Männern gestellt, bedroht, angegriffen und letztlich noch angeschossen – unmittelbar im Bereich des Hotels „Vier Jahreszeiten“ an der Großen Theaterstraße. Doch sollten ihn die Schüsse überhaupt treffen?

Der Mann wurde von den Kugeln am Bein getroffen. Danach soll die Gruppe das Opfer noch mehrfach getreten und geschlagen haben und dann vom Tatort geflüchtet sein. Zeugen verständigten Polizei und Feuerwehr. Das Opfer kam in ein nahes Krankenhaus und wurde operiert. Eine Polizeisprecherin: „Es bestand keine Lebensgefahr.“

Mann mit Schüssen in Hamburg getroffen: Ein Versehen?