Mann mit Messer überfällt Blumenladen in der City – Angestellte reagiert unerwartet

Ein versuchter Raubüberfall auf ein Blumengeschäft in der Innenstadt ist am Montagnachmittag nicht so verlaufen, wie der Räuber es sich wohl vorgestellt hatte. Er bedrohte eine Angestellte mit einem Messer, doch diese reagierte cool.

Zu dem Einsatz kam es gegen 16.15 Uhr an den Großen Bleichen (Neustadt). Hier betrat ein Mann den Blumenladen, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte die Tageseinnahmen. Doch die Angestellte weigerte sich und drohte damit, den Sicherheitsdienst zu rufen.

Täter flüchtete in Richtung Jungfernstieg

Das veranlasste den Räuber zur Flucht, er lief in Richtung Jungfernstieg. Mehrere Streifenwagen fahndeten nach ihm, ohne Erfolg. Er wird laut Polizei wie folgt beschrieben: Etwa 16 bis 18 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schwarze Hautfarbe. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jeans und einer schwarzen Kapuzenjacke. Hinweise an Tel. 4286 56789.