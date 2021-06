Mann liegt tot in Wohnung: Mitbewohner (54) festgenommen – dann die Wende

Bergedorf –

In einer Wohnung an der Holtenklinker Straße in Hamburg ist am Freitagabend die Leiche eines 37 Jahre alten Mannes gefunden worden. Sein Mitbewohner (54) wurde festgenommen. Die Polizei ging zunächst von einem Tötungsdelikt aus.

Wie die MOPO erfuhr, soll die Leiche nämlich mit Hämatomen am ganzen Körper übersät gewesen sein – ein Anzeichen dafür, dass ein Gewaltverbrechen vorliegen könnte. Deswegen wurde die Mordkommission dazu gezogen.

Hamburg: Toter in Wohnung – Mitbewohner (54) festgenommen

Einen Tag später dann das Ergebnis der Eilsektion aus der Rechtsmedizin: Der 37-Jährige starb offenbar nicht wegen seiner äußerlichen Verletzungen. Vielmehr sollen die von einer inneren Erkrankung rühren, an der er auch letztlich gestorben sein soll. Nach MOPO-Informationen dürfte langjähriger Alkoholkonsum die Erkrankung begünstigt haben. Der Festgenommene kam wieder frei.