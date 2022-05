Mann kracht mit Carsharing-Auto gegen eine Baustellenampel – und kippt zur Seite

Schwerer Unfall direkt in der Hamburger Innenstadt: Am frühen Samstagmorgen ist ein Carsharing-Fahrzeug an der Straße An der Alster gegen einen Kantstein gelenkt worden und dann in eine Baustellenampel gekracht.

Die Wucht des Aufpralls gegen den Betonsockel der Ampelanlage war offenbar so enorm, dass der Audi Q3 auf die Seite kippte und so auch zum Stehen kam. Ein Lagedienst-Sprecher: „Der Fahrer wurde leicht verletzt und von der Feuerwehr ins Krankenhaus gebracht.“

Hamburg: Carsharing-Auto stößt gegen Ampel und kippt zur Seite

Die Polizei sperrte derweil die Straße, nahm den Unfall auf und befragte Zeugen. Beim Fahrer habe der Verdacht bestanden, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand, so der Lagedienst-Sprecher weiter. „Die Ermittlungen dauern an.“ (dg)