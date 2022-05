Mann klaut mit gestohlenem Beil Fahrrad – nun sitzt er in U-Haft

Er hatte sich offenbar einiges vorgenommen: Ein Mann ist am vergangenen Samstagmorgen von Polizeibeamten am Buchenkamp in Volksdorf festgenommen worden. Eine Zeugin sah ihn, wie er mit einem Beil auf ein Fahrradschloss einschlug. Nicht das einzige Vergehen, dass der 38-Jährige an dem Tag begangen haben soll.

Nach dem Hinweis der Zeugin stießen Beamte im Rahmen der Fahndung am Buchenkamp auf dem Mann. Auf der Schulter soll er das kurz vor gestohlene Fahrrad getragen haben. „Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten das beschriebene Beil und weitere Werkzeuge und stellten sie sicher“, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit.

Hamburg: Mann klaut mit gestohlenem Beil Fahrrad – U-Haft

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die weiteren Ermittlungen. Und der fand heraus: Das Beil und die Werkzeuge soll der Mann aus einer ebenfalls am Buchenkamp gelegenen Gartenlaube gestohlen haben. Dazu würden ihn Videoaufnahmen beim versuchten Einbruch in ein Wohnhaus am Buchenstieg zeigen.

„Er wurde anscheinend durch die aufgeweckten Bewohner gestört und flüchtete“, so der Polizeisprecher. Der 38-Jährige kam in U-Haft. Das für die Region Wandsbek zuständige Einbruchsdezernat (LKA 152) übernahm die weiteren Arbeiten in dem Fall. Die Beamten prüfen nun auch, inwieweit der Mann für einen weiteren versuchten Einbruch in ein Wohnhaus und eine Garage im Buchenstieg in Frage kommt. (dg)