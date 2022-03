Aufmerksamer Detektiv schnappt Parfüm-Dieb im Hauptbahnhof

Im Hamburger Hauptbahnhof hat am Samstag der Ladendetektiv eines Parfümgeschäfts einen 45-Jährigen auf frischer Tat ertappt. Für die Bundespolizei gab es bei der Kontrolle eine Überraschung.

Den Duft hatte sich der Mann in die Jackentasche gesteckt. Gerufene Bundespolizisten kontrollierten daraufhin den 45-Jährigen und fanden dabei nicht nur das Parfüm. Polizei-Sprecher Thomas Hippler: „Gegen den Mann lag ein Haftbefehl nach Verurteilung wegen eines besonders schweren Falles von Diebstahl vor.“

Hamburg: Mann klaut am Hauptbahnhof Parfüm – U-Haft

Die Beamten brachten den 45-Jährigen in Handschellen zunächst zum Revier am Hauptbahnhof und fertigten dort eine Strafanzeige wegen des neuerlichen Diebstahlsversuch. Danach kam er in U-Haft. Hippler: „Ihn erwartet nun eine siebenmonatige Ersatzfreiheitsstrafe.“ (dg)