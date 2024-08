Mann in Hamburg spurlos verschwunden – Polizei bittet um Mithilfe

Am Sonntagnachmittag wandte sich die Polizei wegen eines Vermisstenfalls an die Öffentlichkeit. Seit Samstagmittag wird der 53-jährige Pawel Walenty Pilnicki aus Rahlstedt vermisst. Die Beamten bitten um Mithilfe bei der Suche nach ihm.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll Pawel Walenty Pilnicki am Samstag gegen 12 Uhr eine Pflegeeinrichtung in Rahlstedt, in der er wohnt, verlassen haben und nicht mehr zurückgekehrt sein. Der 53-Jährige sei dement, orientierungslos und sei auf Medikamente angewiesen.

Mann aus Pflegeeinrichtung in Rahlstedt verschwunden

Herr Pilnicki soll älter wirken, augenscheinlich wie ein 60-Jähriger. Er ist schlank und trägt kurze, dunkelblonde Haare. Er trägt vermutlich neon-gelbe Schuhe und bewegt sich mutmaßlich in seinem Rollstuhl fort. Wer Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann oder ihn nach Samstag, 12 Uhr, noch gesehen hat, wird gebeten sich unter Tel. 4286.56789 zu melden.