Polizei nimmt Mann in Gewahrsam – und entdeckt dann Stichwunden!

Weil ein Mann am Dienstagabend in St. Georg gegen ein Aufenthaltsverbot verstoßen hatte, wurde er von Polizisten mit auf die Wache genommen. Dort entdeckten die Beamten schwere Stichwunden auf seinem Oberkörper. Die Mordkommission ermittelt.

Laut Polizei wurden Streifenpolizisten am Steintorplatz auf einen 22-Jährigen aufmerksam, der sich trotz Platzverweises dort aufhielt. Er wurde in Gewahrsam genommen und zur Wache gebracht. Bei der weiteren Überprüfung wurden mehrere Stichverletzungen auf seinem Oberkörper festgestellt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

17-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Ein Jugendlicher (17) ist tatverdächtig. Dieser wurde am Mittwoch in einer Wohnung in Tonndorf festgenommen, kam aber später wieder auf freien Fuß, da der Verdacht nicht erhärtet werden konnte. Die Mordkommission ermittelt.