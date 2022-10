Mann angeschossen – Großeinsatz in Hamburg

Großeinsatz in Bahrenfeld: An der Sibeliusstraße sind in der Nacht zu Montag mehrere Schüsse gefallen. Ein Mann kam in Begleitung eines Notarztes in eine Klinik. Die Hamburger Polizei ermittelt.

Die Schüsse fielen den Angaben der Polizei zufolge gegen 0.20 Uhr: Während der Angeschossene zu Boden sackte, soll eine noch unbekannte Anzahl an Männern in ein Auto gestiegen und davon gefahren sein.

Schüsse in Bahrenfeld: Polizei durchsucht Hochhaus

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach dem Fahrzeug, am Ende ohne Ergebnis. Derweil wurde der Mann von Sanitätern betreut und versorgt. Ein Polizeisprecher: „Es bestand zu keiner Zeit Lebensgefahr.“

Nach MOPO-Informationen wurde das Opfer im Bereich des Unterkörpers getroffen, mindestens einmal wohl am Bein. Die Beamten sperrten den Tatortbereich weiträumig ab und filzten im Laufe des Einsatzes auch ein Hochhaus.

Zunächst übernahm die Mordkommission, mittlerweile arbeitet aber die örtliche Kripo (LKA 123) an dem Fall. Die Beamten gehen zum jetzigen Zeitpunkt nämlich von keiner Tötungsabsicht aus. Ermittelt wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Hintergründe der Schussabgabe sind noch unklar. (dg)