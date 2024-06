Hamburg: Mann in U-Bahntunnel wird von Zug erfasst

Große Aufregung am Sonntagabend in Stellingen: Ein Mann hielt sich im Tunnel des U-Bahnhofs Lutterothstraße auf. Er sorgte für einen Feuerwehreinsatz – und hatte bei seiner gefährlichen Aktion enormes Glück.

Im spärlich beleuchteten Untergrund bewegte sich der Mann zwischen den Haltestellen Lutterothstraße und Hagenbecks Tierpark, offenbar völlig ungeachtet der Gefahren.

Mann kommt ins Krankenhaus

Als eine U2 auf ihn zukam, soll er noch versucht haben, der Bahn auszuweichen. Doch es gab kein Platz – er wurde von der Bahn erfasst und landete unter der Stromschiene. Der Bahnfahrer alarmierte per Notruf die Feuerwehr.

Die Strecke wurde gesperrt und stromlos geschaltet. Die Hochbahn richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen ein.

Derweil machten sich Feuerwehrkräfte auf den Weg in den Untergrund, sprinteten den U-Bahntunnel entlang und mussten sogar den Zug bewegen, um an den Mann zu kommen. Er hatte großes Glück: Laut Feuerwehr wurde er nur leicht verletzt. „Es hätte durchaus schlimmer enden können“, so ein Beamter zur MOPO.

Was der Mann im Tunnel wollte, ist unbekannt. Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor den Gefahren im Gleisbett – der Aufenthalt sei lebensgefährlich, auch wenn es nicht zur Kollision mit einer Bahn kommt. (dg)