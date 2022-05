Mann grinst Beamte an und geht bei Rot über die Straße – jetzt sitzt er im Gefängnis

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann (29) soll am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr an der Steintorbrücke am Hamburger Hauptbahnhof (St. Georg) eine Streife der Bundespolizei angegrinst haben und bei Rot über die Straße gegangen sein.

„Das war Grund genug für die Polizisten, den Mann auf sein ordnungswidriges Verhalten hinzuweisen und die Personalien zu überprüfen“, teilt Rüdiger Carstens, Pressesprecher der Hamburger Bundespolizei, mit.

Hamburg: Mann grinst Beamte an und geht bei Rot – Knast

Die Abfrage seiner Daten ergab, dass der 29-Jährige vor einigen Wochen wegen Hausfriedensbruchs verurteilt worden war und die Geldstrafe von 600 Euro noch nicht gezahlt hatte.

Da er das Geld weiterhin nicht aufbringen konnte, brachten ihn die Beamten in eine Haftanstalt. Carstens: „Dort muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verbüßen. Nach Eröffnung des Haftbefehls war bei dem Mann schon kein Grinsen mehr erkennbar.“ (dg)