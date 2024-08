Großalarm am Hamburger Hauptbahnhof: Senior (72) stürzt aufs Gleis

Am Hamburger Hauptbahnhof (St. Georg) ist es am Dienstagmittag zu einem Personenunfall gekommen. Ein älterer Mann war beim Einstieg in einen EC zwischen Bahnsteig und Zug gestürzt.

Der Vorfall geschah gegen 11.50 Uhr. Laut einem Sprecher der Bundespolizei sei ein 72-Jähriger beim Einsteigen in einen Zug nach Prag in den Spalt zwischen Bahnsteig und Zug gestürzt. Die Gleise seien sofort stromlos geschaltet worden.

Hamburg Hauptbahnhof: Mann stürzt aufs Gleis

Feuerwehrleute befreiten den Verunglückten. Derr Senior hatte eine blutende Wunde am Kopf und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Zugverkehr war für rund eine Stunde unterbrochen.