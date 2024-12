Mann fällt gegen fahrenden Bus und hat großes Glück

Schwerer Unfall in Harburg: An einer Bushaltestelle verlor am Donnerstagnachmittag ein älterer Mann das Gleichgewicht und stürzte direkt vor einen einfahrenden Bus.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 15.40 Uhr am Harburger Ring. Hier fiel ein wartender Senior nach vorn auf den Asphalt der dortigen Busbucht. In diesem Moment sei auch der Bus erschienen. Es kam zur Kollision.

Großaufgebot der Feuerwehr und Notarzt im Einsatz

Zunächst hieß es, dass das Unfallopfer unter dem Bus eingeklemmt sei. Aus diesem Grund rückte ein Großaufgebot der Feuerwehr samt Notarzt an. Dies bestätigte sich zum Glück nicht. Der Mann war lediglich gegen den Bus gefallen. Dabei zog er sich eine Kopfverletzung zu, er kam in ein Krankenhaus.