Mann ersticht seine Ehefrau – und ruft selbst die Polizei

Femizid im Hamburger Süden: Am Freitagmorgen haben Einsatzkräfte einen 77-jährigen Mann in Rönneburg festgenommen, der im Verdacht steht, seine Ehefrau (65) erstochen zu haben.

Zwischen akkurat gestutzten Hecken und gepflegten Gärten liefen am Morgen Ermittler in weißen Schutzanzügen umher. In einem Mittelreihenhaus am Johannes-Bremer-Weg soll ein Mann seine Ehefrau mit mehreren Messerstichen erstochen haben. Zuvor soll das Paar laut Polizei Streit gehabt haben. Nach der Tat um kurz vor 5 Uhr früh rief der Mann selbst die Polizei.

Hamburg: Frau mit mehreren Messerstichen getötet

Anwohner beschrieben das Ehepaar als zurückgezogen, wie ein Reporter vor Ort berichtet. Vor einigen Monaten habe das Ehepaar die pflegebedürftige Schwiegermutter des Tatverdächtigen in das Reihenhaus aufgenommen. Die Seniorin wurde am Freitagmorgen durch das Kriseninterventionsteam betreut.

Der tatverdächtige Ehemann wurde vor Ort von der Polizei festgenommen. Ob er in U-Haft muss oder vorerst wieder auf freien Fuß kommt, steht noch nicht fest.