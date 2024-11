Mann mit Messer verletzt – 60-Jähriger festgenommen

Bei einer Auseinandersetzung im Hamburger Stadtteil Altona-Nord ist am Samstag ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Wie ein Sprecher der Polizei bestätigte, seien die Einsatzkräfte gegen 12.50 Uhr zum Alsenplatz gerufen worden. Der Anrufer gab an, einen blutenden Mann in einer Wohnung vorgefunden zu haben – mutmaßlich verletzt durch Messerstiche.

Blutender Mann in Hamburger Wohnung gefunden: Tatverdächtiger festgenommen

Das Opfer kam in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe laut Polizei aber nicht. Wenig später konnte ein 60 Jahre alter Tatverdächtiger in seiner Wohnung in unmittelbarer Nähe vorläufig festgenommen werden.

Ob sich die beiden kennen, blieb zunächst unklar. Wie schwer die Verletzung des Mannes mit der Stichwunde ist, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Auch der Tatort steht noch nicht fest. (dpa/ruega)