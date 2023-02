Antisemitischer Vorfall in Hamburger Bus – Polizei sucht Fahrgast

Der Staatsschutz der Polizei sucht Zeugen nach einem Vorfall auf St. Pauli: Ein Mann soll am Freitagnachmittag in einem Bus antisemitische Parolen gebrüllt haben und danach geflüchtet sein.

Der Mann befand sich gegen 17 Uhr in einem Bus der Linie 3, als er „unvermittelt die Mitinsassen offensichtlich antisemitisch motiviert beleidigte“, so ein Polizeisprecher. Er soll es dabei nicht auf eine bestimmte Gruppe abgesehen, sondern eher in den Raum geschrien haben.

Feldstraße: Zeugen verfolgten den Mann noch

An einer Bushaltestelle im Bereich des U-Bahnhofs Feldstraße verließ der Mann – etwa 50 bis 60 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, kräftigte Statur, kurze stoppelige Haare, dunkelblaue Daunenjacke mit Kapuze – den Bus. Einige Zeugen verfolgten den Mann zunächst, im weiteren Verlauf entkam er aber.

Das könnte Sie auch interessieren: Unfallflucht: Warum durfte HSV-Profi Dompé den Führerschein behalten?

Das LKA 7, die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamts (LKA) übernahm die Ermittlungen. Hinweise an Tel. 040 428 65 6789 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)