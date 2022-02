Auf frischer Tat ertappt: Die Polizei konnte am Mittwochmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher noch vor Ort festnehmen. Eine Anwohnerin hatte merkwürdige Geräusche gehört.

Die Frau hatte den richtigen Riecher: Am Mittwochmorgen hörte sie verdächtige Geräusche aus einem Restaurant in der Michaelisstraße in Hamburg-Neustadt. Durch ein Fenster entdeckte sie den Lichtschein einer Taschenlampe – und verständigte die Polizei.

Hamburg: Mann bricht in Restaurant in Neustadt ein

Die Beamten entdeckten an einem Fenster mehrere Hebelmarken und sahen ebenfalls das Licht der Taschenlampe. Sie verschafften sich durch ein nur behelfsmäßig verschlossenes Fenster Zugang zum Restaurant – und stellten den Einbrecher.

Die Polizei nahm den 51-Jährigen mit zum Polizeikommissariat. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten Werkzeuge und Münzgeld – offensichtlich aus der Trinkgeldkasse. Der Mann kam in U-Haft. (vd)