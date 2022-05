Beamte der Hamburger Polizei haben in der Nacht zu Donnerstag einen Mann (37) festgenommen, der in eine Bank an der Isestraße eingebrochen sein soll. Unterstützt wurden die Polizisten von „Gin“, einem Polizeihund.

Gegen 1.30 Uhr bekamen die Beamten eine Alarmmeldung aus der Bank in Harvestehude. Wie sich später herausstellte, hatte der Mann die Glasschiebetür im Eingangsbereich aufgehebelt und dabei den Alarm ausgelöst.

Hamburg: Mann bricht in Bank ein – und wird von „Gin“ gestoppt

„Die herbeigeeilten Beamten konnten noch beobachten, wie der mutmaßliche Einbrecher Schränke und Schubladen durchwühlte“, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Mit der Hilfe von „Gin“ betraten die Beamten die Bank und stellten den 37-Jährigen.

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Einbruchsdezernat der Region Eimbsüttel (LKA 132) geführt. „Der Tatverdächtige muss sich nun vor einem Haftrichter verantworten“, so der Sprecher weiter. (dg)