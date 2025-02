Mann beinahe totgeschlagen: 33-Jähriger in U-Haft

Bereits im August waren zwei 33-Jährige in Winterhude aneinandergeraten. Was zunächst nach einer einfachen Körperverletzung aussah, hatte sehr viel schwerwiegendere Folgen.

Ein halbes Jahr nach einer Schlägerei in Winterhude ist ein 33-Jähriger wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts verhaftet worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sei der Mann noch am Tattag, dem 6. August 2024, vernommen und schließlich auf freien Fuß gesetzt worden.

Nach Schlägerei körperliche und geistige Behinderung

Zuvor waren er und ein Gleichaltriger am Überseering in Winterhude in Streit geraten, schließlich soll der Mann sein Gegenüber verprügelt haben. Zum Tatzeitpunkt sei aber noch nicht abzusehen gewesen, wie schwer die Verletzungen des Opfers tatsächlich waren, Polizeisprecher Sören Zimbal erklärt dazu: „In der Folgezeit stellte sich heraus, dass der 33-jährige Geschädigte bei der Auseinandersetzung doch schwerwiegendere Kopfverletzungen erlitten hatte, welche im Weiteren zu einer körperlichen und geistigen Behinderung geführt haben.“

Nun wurde also nicht mehr wegen einfacher Körperverletzung, sondern wegen eines versuchten Tötungsdelikts und wegen schwerer Körperverletzung gegen den 33-Jährigen ermittelt. Am Montag wurde er bei einer Personenkontrolle im Stadtpark zufällig aufgegriffen und festgenommen. Inzwischen erging Haftbefehl, er sitzt im Untersuchungsgefängnis.