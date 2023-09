Mann gerät in Streit unter Jugendlichen – und wird mit Messer schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist ein Mann am Donnerstagabend in Rahlstedt schwer verletzt worden. Er wurde mit Messerstichen am Kopf und am Rücken in eine Klinik eingeliefert. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu dem Vorfall kam es laut Polizei gegen 19.45 Uhr an der Einmündung Boizenburger Weg Ecke Rahlstedter Bahnhofstraße. Ersten Ermittlungen zufolge kam es zunächst zu einem Streit unter fünf Jugendlichen. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten zwei Männer (29 und 38 Jahre alt) in diese Auseinandersetzung, sie sollen dann von den sich Prügelnden angegriffen worden sein.

Notarzt versorgt schwerverletztes Opfer

Der 29-Jährige erlitt dabei Verletzungen durch Tritte und Schläge, der 38-Jährige wurde mit einem Messer an Kopf und Rücken verletzt. Er kam mit dem Notarzt in eine Klinik. Die Täter flüchteten unerkannt. Später konnten im Rahmen der Fahndung zwei Jugendliche (15 und 17 Jahre) als mutmaßlich Tatbeteiligte festgenommen werden. Aufgrund der Tatausführung und der Verletzungen bei dem 38-Jährigen ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikt. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 428656789 zu melden.