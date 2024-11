Mann bedroht Polizisten – SEK rückt an

Am Freitagnachmittag kam es in der Straße „Am Rauhen Hause“ im Hamburger Stadtteil Horn zu einem SEK-Einsatz, nachdem ein Mann Polizisten mit einer Schusswaffe bedroht hatte. Die Beamten, die den Mann ursprünglich in ein psychiatrisches Krankenhaus bringen sollten, zogen sich zurück und forderten Verstärkung an.

Gegen 16.30 Uhr war die Polizei zunächst mit einem Streifenwagen vor Ort. Doch die Situation eskalierte, als der Mann eine Waffe präsentierte und die Polizisten bedrohte. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) rückte daraufhin schwer bewaffnet an und bereitete die Stürmung der Wohnung vor.

SEK kann Mann überwältigen und festnehmen

Mit Maschinenpistolen und Schutzwesten ausgerüstet, drangen die Einsatzkräfte in die Wohnung ein und überwältigten den Mann. Wenig später lag er gefesselt auf dem Boden.

Glücklicherweise gab es bei dem Einsatz keine Verletzten. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und in eine psychiatrische Einrichtung überstellt. Gegen 18.40 Uhr war der Einsatz beendet.