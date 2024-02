Mann bedroht Frau im Livestream und baut Unfall – SEK stürmt seine Wohnung

Ein 47-Jähriger aus Hamburg wird beschuldigt, eine Frau (44) bedroht zu haben. Das Ganze haben laut Polizei rund 200 Menschen verfolgen können, weil der Mann die Drohung offenbar per Livestream im Internet aussprach.

Während er die Frau im Facebook-Stream bedrohte, soll der Mann am Samstag auf der Cuxhavener Straße in Neugraben-Fischbek unterwegs gewesen sein. Offenbar von der Live-Übertragung abgelenkt, baute er einen Unfall: Er fuhr mit seinem Transporter ein anderen Fahrzeug an. Daraufhin sei er geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher.

SEK filzt Wohnung des Mannes

In dem Stream habe der Mann ferner angedeutet, im Besitz von Waffen zu sein. Daher wurde die Wohnung des 47-Jährigen von Spezialkräften gefilzt. Ergebnis: „Es wurden keine Waffen aufgefunden“, so der Sprecher weiter.

Die 44-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei. Die ermittelt nun unter anderem wegen des dringenden Verdachts der Bedrohung gegen den Mann. Warum dieser allerdings während der Fahrt den Live-Chat gestartet hatte und wieso die Übertragung eine recht große Reichweite erzielte, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an. (dg)