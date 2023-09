Mann bedroht Frau mit Waffe – Großeinsatz auf St. Pauli

Schwer bewaffnete Polizisten haben am Freitagabend ein Haus auf St. Pauli umstellt. Ein Mann soll nach einem Streit seine Freundin mit einer Schusswaffe bedroht haben. Auch das SEK wurde alarmiert.

Laut Angaben der Polizei seien die Einsatzkräfte gegen 20.45 Uhr zu einem Haus in der Hein-Hoyer-Straße gerufen worden. Hier war das Pärchen in einer Wohnung in Streit geraten. Weil es Hinweise darauf gab, dass der Bewohner seine Freundin mit einer Schusswaffe bedroht habe, sicherten schwerbewaffnete Beamte die Umgebung.

Schwer bewaffnete Polizisten sperren Straße ab

Auch das SEK wurde alarmiert. Noch bevor die Spezialisten für besondere Einsätze am Einsatzort eintrafen, hatten uniformierte Beamte eine günstige Gelegenheit genutzt und die Wohnung gestürmt. Der Mann konnte überwältigt und festgenommen werden.

Verletzte gab es Polizeiangaben zufolge nicht. Ob eine Waffe gefunden wurde, ist bislang noch unbekannt.