Mann baut mit Auto mehrere Unfälle – Polizei sucht Zeugen

Gleich mehrere Unfälle soll ein 62 Jahre alter Mann am Freitag in Hamburg-Osdorf verursacht haben: Mindestens vier Autos habe er mit seinem Wagen beschädigt, so ein Polizeisprecher. Die Beamten suchen nun Zeugen – und Opfer.

Vermutlich wegen einer Erkrankung verlor der Mann die Kontrolle über seinen VW Polo. Nach jedem Unfall soll er weitergefahren sein, ehe ihn Zeugen schließlich mit Handzeichen stoppten. „Der Autofahrer wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert“, so der Polizeisprecher weiter.

Hamburg: Autofahrer baut mehrere Unfälle – Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen in dem Fall führt die Verkehrsstaffel Innenstadt West (VD 22). Die Beamten bitten mögliche Zeugen und Betroffene, deren Fahrzeuge im Bereich Barlskamp/Deesbarg beschädigt wurden, sich zu melden. Hinweise an: Tel. 428 65 6789. (dg)