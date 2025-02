Mann aus Hamburger Psychiatrie entflohen – Hubschrauber im Einsatz, Bahnhof gesperrt

Aus der Asklepios Klinik in Rissen ist am Mittwochnachmittag ein psychisch kranker Mann geflohen. Die Polizei suchte offenbar mit einem Großaufgebot nach ihm und konnte ihn drei Stunden später auffinden. Der Bahnhof in Rissen wird derzeit noch nicht von der S-Bahn angefahren.

Seit etwa 14.30 Uhr war die Polizei nach Angaben eines Sprechers im Westen der Stadt mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber auf der Suche nach dem verschwundenen Mann. Laut unbestätigten Medienberichten soll es sich bei dem Mann um einen 26-Jährigen handeln, der im Dezember mit einem Messer auf einem Altonaer Weihnachtsmarkt unterwegs war. Er soll gefährlich und schon einmal aus der Klinik abgehauen sein. Hierzu konnte die Gerichtspressestelle bislang keine Angaben machen.

Polizei schnappt aus Psychiatrie geflohenen Mann

Gegen 17.20 Uhr konnte die Polizei den Mann dann im Stadtteil Sülldorf in Gewahrsam nehmen und ihn zurück in die Psychiatrie bringen. Dies bestätigte ein Sprecher. Wie der Mann aus der Einrichtung geflohen ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die S1 hält aktuell nicht an der Haltestelle Rissen, wie die S-Bahn Hamburg auf „X” mitteilte. Auf der Linie kommt es daher zu Verspätungen und Abweichungen vom Fahrplan. Teilweise fährt die S1 nur bis Othmarschen. Wenn nötig sollen Fahrgäste dort in die S1 bis Blankenese umsteigen. Zwischen Blankenese und Wedel fahren S-Bahnen im Pendelverkehr. (abu)