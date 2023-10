Ein 28-Jähriger aus Parchim wurde wegen Fahrens ohne Führerschein per Haftbefehl gesucht. Bei der Einreise am Hamburger Flughafen ging der Mann der Bundespolizei ins Netz – er hatte seine Strafe noch nicht vollständig bezahlt.

Der aus der Türkei eingereiste 28-Jährige ist direkt am Hamburger Flughafen festgenommen worden. Die Überprüfung seiner Personalien bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle hatte am Dienstagnachmittag den Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Neuruppin angezeigt, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.

Flughafen Hamburg: 28-Jähriger bei Einreise verhaftet

Hintergrund war, dass der Mann erst einen Teil der 60 Tagessätze zu jeweils 15 Euro bezahlt hatte. 53 Tagessätze sowie Verfahrenskosten standen den Angaben zufolge noch aus – oder alternativ 53 Tage Gefängnis.

Ein Freund löste den 28-Jährigen schließlich aus, indem er die ausstehenden 921 Euro im Polizeirevier in Parchim zahlte. Der Mann durfte daraufhin weiterreisen. (dpa/mp)