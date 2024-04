Dramatische Szenen am Jungfernstieg: Mann stürzt in die Alster – Zeugen greifen ein

Dramatische Szenen am Jungfernstieg: Ein 25-Jähriger ist in der Nacht zu Dienstag in die Binnenalster gestürzt und fast ertrunken. Nur dank des beherzten Eingreifens eines 19-Jährigen konnte er gerettet werden.

Laut Polizei-Lagedienst hatte der 25-Jährige eine große Menge Alkohol konsumiert, das Gleichgewicht verloren und war gegen 1.10 Uhr ins Wasser gefallen.

Jungfernstieg: Betrunkener 25-Jähriger stürzt ins Wasser und gerät in Lebensgefahr

Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall. Während einige von ihnen die Rettungskräfte alarmierten, zogen zwei sofort ihre Kleidung aus und sprangen in die Alster.

Einer von ihnen – der 19-jährige Adam – berichtete später gegenüber einem Reporter vor Ort, dass der Mann schon untergegangen und immer tiefer gesunken sei. Er habe ihn noch an der Jacke zu fassen bekommen und nach oben gezogen, sagte er weiter. Zusammen mit dem zweiten Retter habe er den Verunglückten zur Treppe am Jungfernstieg schleppen können. Dort halfen weitere Zeugen, den Mann aus dem Wasser zu ziehen.

Als der Rettungsdienst eintraf, nahmen die Sanitäter den 25-Jährigen in Empfang. Sie untersuchten ihn und brachten ihn vorsorglich ins Krankenhaus. Polizisten nahmen den Vorfall auf. (ng)