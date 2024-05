Beim Einparken: Frau rast mit Porsche in Möbelgeschäft

Große Aufregung in Barmbek-Süd: Dort ist eine Frau mit ihrem Porsche-SUV in ein Ladengeschäft eines dänischen Möbelhauses gerast. Zuvor hatte sie versucht, vor dem Laden einzuparken.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.35 Uhr an der Hamburger Straße. Dort, vor einer Jysk-Filiale, wollte eine Frau mit ihrem Porsche Macan einparken, doch das ging mächtig schief.

Hoher Sachschaden am Porsche Macan und an Jysk-Filiale

Das SUV sei laut Polizei über den Kantstein hochgefahren und dann mit Vollgas in die Glasfront gekracht. Verletzt wurde bei dem Crash glücklicherweise niemand. Am Auto und am Geschäft entstand aber großer Sachschaden. Handwerker und Jysk-Mitarbeiter brachten schließlich große Holzplatten an der Fassade an. Die Ermittlungen dauern an.