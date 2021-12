Die Hamburger Polizei sucht Zeugen: Am Mahnmal zur Erinnerung an die Zwangsarbeit in Bergedorf ist die dazugehörige Gedenktafel gestohlen worden. Der Staatsschutz ermittelt.

Den Tipp bekamen die Beamten telefonisch. Die Tafel aus Metall war vor einer Stele im Boden eingelassen – und wurde gestohlen. Ein Polizeisprecher: „Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter und den Hintergrund der Tat.“

Mahnmal-Tafel in Hamburg gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Beamte des Staatsschutzes (LKA 7), die immer bei möglicherweise politisch motivierten Taten ermitteln, suchen nun Zeugen. Hinweise unter Tel. 428 65 67 89. (dg)