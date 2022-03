Mann pinkelt gegen Bahnhofsgebäude – und landet fast im Knast

Zwei Männer sollen vor den Augen zweier Frauen am Freitagabend gegen die Fassade des Harburger Bahnhofs gepinkelt haben. Das teilte die Bundespolizei am Samstag mit. Einem drohte zwischenzeitlich sogar Knast.

Die Frauen sprachen eine Streife der Bundespolizei an, berichteten von den Männern. „Die Beamten nahmen sich sofort dieser Männer an und unterzogen sie einer Kontrolle“, so Bundespolizei-Sprecher Thomas Hippler.

Hamburg: Männer pinkeln gegen Harburger Bahnhof

Das Ergebnis: Gegen einen der Männer, einem 23-Jährigen, lag sogar ein Haftbefehl vor. Er war wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden, hatte eigentlich eine Strafe von 600 Euro zu bezahlen, die er bisher aber noch nicht beglichen hatte. Er wurde verhaftet und in Handschellen zum Revier gebracht.

„Den haftbefreienden Betrag konnte er nicht aufbringen“, sagte Hippler, „jedoch fand sich ein Bekannter, der bereit dazu war, die Summe auszulegen.“ So sei dem „Wildpinkler“ der Antritt einer 60-tägigen Gefängnisstrafe erspart geblieben. Hippler: „Er konnte nach erfolgter Zahlung des Betrags die Dienststelle auf freiem Fußverlassen.“ (dg)