Mädchen in Auto gezerrt? Polizei sucht Zeugen für Vorfall in Hamburg

Ein erschreckender Vorfall soll sich am Mittwochnachmittag in Bramfeld abgespielt haben: Ein Mädchen (9) soll von einem Mann in ein Auto gezerrt worden sein. An einer roten Ampel konnte es sich offenbar befreien.

Wie die Polizei mitteilte, soll sich der Vorfall zwischen etwa 16.20 und 16.30 Uhr an einer Bushaltestelle an der Steilshooper Allee/Ecke Bramfelder Chaussee abgespielt haben. Hier habe sich eine neunjährige Schülerin befunden, als ein Auto anhielt und der Fahrer sie aufforderte, einzusteigen.

Kind soll sich an roter Ampel befreit haben

Als das Mädchen sich weigerte, soll der Mann es in das Auto gezerrt haben und losgefahren sein. Nach Angaben des mutmaßlichen Opfers hatte es sich aus dem Fahrzeug gerettet, als der Fahrer an einer roten Ampel anhielt. Der Mann sei weitergefahren.

Der mutmaßliche Entführer soll circa 20 bis 30 Jahre alt und größer als 1,70 Meter sein. Er soll eine normale Figur und dunkles, lockiges Haar haben. Er trug eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Kapuzenpullover. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Sportwagen mit fünf Türen gehandelt haben. Hinweise an Tel. 4286 56789.