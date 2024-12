Riesenschreck! Zweijährige in Auto eingeschlossen – Feuerwehr muss helfen

Am Montagnachmittag rückte die Feuerwehr zu einem Supermarktparkplatz in Billstedt aus, weil sich dort ein kleines Mädchen in einem Auto eingeschlossen hatte. Auch der ADAC wurde zur Hilfe gerufen.

Laut einem Reporter vor Ort handelte es sich um ein zweijähriges Mädchen, das sich mitsamt dem Autoschlüssel in dem Auto befand. Die Feuerwehr bestätigte, dass Angehörige vor Ort waren und das Mädchen beruhigten, während die Einsatzkräfte den ADAC hinzu riefen, um das Fahrzeug möglichst ohne Schaden zu öffnen.

Das Mädchen blieb unverletzt und ist wohlauf. (prei)