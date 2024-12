Mädchen bei Unfällen verletzt und einfach zurückgelassen

Zwei Kinder sind am Mittwoch bei Verkehrsunfällen in Horn und Schnelsen verletzt worden – die Verursacher fuhren einfach davon. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der erste Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 7.50 Uhr in Horn. Ein Mädchen (10) fuhr auf ihrem blauen Kinderfahrrad den Horner Weg stadtauswärts entlang. In Höhe der Wichern-Schule wurde sie von einem weißen Pkw überholt und gestreift. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht am Knie. Das Auto fuhr jedoch weiter, ohne anzuhalten. Das Mädchen wurde vor Ort ambulant behandelt.

E-Scooter-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 20.15 Uhr in Schnelsen. Ein Autofahrer mit Kennzeichen aus Ostholstein bog von der Frohmestraße nach links in die Wählingsallee ab. Dabei übersah er offenbar eine 14-Jährige, die mit ihrem E-Scooter die Straße querte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sprang die Jugendliche von ihrem Roller und verletzte sich dabei schwer am Bein. Auch in diesem Fall setzte der Autofahrer seine Fahrt fort, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen oder den flüchtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer (040) 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (les)