Mädchen (11) aus Hamburg vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Seit vergangenem Freitag wird die 11-Jährige Asya Maylin M. aus Lurup vermisst. Bisherige Suchmaßnahmen verliefen ergebnislos. Das Amtsgericht hat nun einen Beschluss für eine Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, hat das Mädchen eine Jugendeinrichtung an der Elbgaustraße, in der sie wohnte, am Freitag verlassen und ist nicht zurückgekehrt. Seither fehlt von ihr jede Spur. Nun wendet sich die Polizei mit einem Foto der Vermissten an die Öffentlichkeit.

11-Jährige aus Jugendeinrichtung in Hamburg vermisst

Asya hat ein asiatisches Erscheinungsbild und wirkt wie eine 14-Jährige. Sie ist circa 1,60 Meter groß, ist schlank und hat schwarze, lange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einem schwarzen T-Shirt, schwarzer Jogginghose und schwarzen Schuhen bekleidet. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286 56789.